Чимаев показал, как тренируется перед следующим боем в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев показал, как тренируется перед следующим боем.

Хамзату Чимаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2018 году, с 2020-го выступает в UFC. В 2025 году стал чемпионом в среднем весе.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC 328 в Ньюарке (США), Чимаев проиграл раздельным судейским решением американцу Шону Стрикленду, потерпев первое поражение в карьере.

Ранее экс-чемпион UFC Роберт Уиттакер сказал, с кем Чимаев мог бы провести следующий бой.

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