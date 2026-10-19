Волкановски: лично я получаю удовольствие от боёв Евлоева

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски высказался о своём сопернике россиянине Мовсаре Евлоеве, критикуемом за свои выступления.

«Если говорить обо мне… Я отдаю должное навыкам. Поэтому я не имею ничего против его стиля, лично я получаю удовольствие от его боёв. Если я вижу хорошие навыки, то отдаю этому должное. А он определённо обучен. Но, опять же, возможно, это не самый увлекательный стиль для фанатов. Поэтому я понимаю, почему он нелюбим», — приводит слова Волкановски издание MMAJunkie.

Напомним, поединок Волкановски – Евлоев состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).