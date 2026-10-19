UFC 333: дата и время, где будет проходить, во сколько начало, где смотреть

24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Время начала предварительного карда – 17:00 мск, главного карда – 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Напомним, в главном бою чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски проведёт защиту против непобеждённого россиянина Мовсара Евлоева.

В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проведёт третий бой с грузином Мерабом Двалишвили.