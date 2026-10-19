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Петр Ян – Мераб Двалишвили 3: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Пётр Ян — Мераб Двалишвили 3: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333. В соглавном событии чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян проведёт третий бой с грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

Прямую трансляцию события проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочное начало боя Ян – Двалишвили – 23:30 мск.

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Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020 году стал чемпионом в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом.