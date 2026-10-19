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Непобеждённый боец Башарат раскритиковал своё увольнение из UFC, упомянув Петра Яна

Непобеждённый боец Башарат раскритиковал своё увольнение из UFC, упомянув Петра Яна
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Непобеждённый британский боец Фарид Башарат, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), раскритиковал своё увольнение из UFC.

«Мне кажется, что UFC нужны рубаки, нацеленные на кровь, и неважно, будет это победа или поражение. Я дерусь с умом и побеждаю соперника там, где он слаб, а не силён. Не думаю, что это то, к чему стремится UFC.

Посмотрите на мой процент решений, шесть из семи боёв. И касательно мифа о том, что я скучный боец… Если кто-то доходит до решения, это не означает, что он является скучным бойцом. Пётр не одерживает досрочных побед больше шести лет. Делает ли это его скучным? Нет, Пётр, возможно, самый зрелищный боец в ростере, все его бои высококлассные и агрессивные. И дело не в сравнении, а в фактах», — сказал Башарат на своём YouTube-канале.

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