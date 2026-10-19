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Спарринг-партнёр Волкановски потерял сознание во время челленджа перед UFC 333

Спарринг-партнёр Волкановски потерял сознание во время челленджа перед UFC 333
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Чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски опубликовал на своём YouTube-канале видео с последнего этапа подготовки к UFC 333, на котором один из его партнёров по тренировкам теряет сознание.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«После того как я заканчиваю свои раунды, у парней есть испытание. Каждый раз, когда на неделе боя появляются новые ребята, мы устраиваем челлендж. Обычно он довольно тяжёлый. Это довольно безумное испытание. У нас люди блевали, у нас люди растягивали заднюю поверхность бедра. Всякое бывало, так что кто-то точно будет блевать», — сказал Волкановски в видео.

В челлендже участвовали двое его новых партнёров — Майки и Кейси. Сначала они по очереди отработали удары по падам, и после 10 минут непрерывной работы никто из них не выглядел готовым остановиться. Затем они перешли на велотренажёры, где крутили педали на максимальной мощности под крики окружения Волкановски. Победу одержал Кейси, а Майки в итоге потерял сознание. Волкановски обеспокоенно спросил, всё ли с ним в порядке, и добавил, что после таких испытаний люди попадают в больницу.

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