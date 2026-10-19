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Хргович посоветовал Уордли завершить карьеру после поражения от Дюбуа

Хргович посоветовал Уордли завершить карьеру после поражения от Дюбуа
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Чемпион IBF в тяжёлом весе Филип Хргович прокомментировал поражение Фабио Уордли в поединке против Даниэля Дюбуа, заявив, что британцу стоит завершить карьеру из-за полученного урона.

«Мне кажется, Уордли надо завершать карьеру. Он выглядел совсем плохо. Он уже заработал достаточно денег и совершил чудо, когда стал чемпионом. Но он получил слишком много урона. Ему лучше бы уйти из бокса и наслаждаться жизнью. Уордли действовал плохо с самого начала боя. Он меня совсем не впечатлил. Я же стану абсолютным чемпионом — уничтожу Дюбуа и соберу все остальные пояса», — приводит слова Хрговича BoxingScene.

Напомним, поединок Дюбуа — Уордли завершился во втором раунде. Дюбуа доминировал с первых секунд, и Уордли с трудом выстоял в стартовом раунде. В конце второго раунда угол Уордли выбросил полотенце.

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