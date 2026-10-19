Дю Плесси заявил, что хочет вернуть пояс UFC, а затем — перейти в полутяжёлый вес

Южноафриканский боец UFC Дрикус дю Плесси заявил, что сначала намерен вернуть пояс чемпиона в среднем весе, а уже затем — подняться в полутяжёлый дивизион и побороться за второй титул.

«Хочу вернуть свой пояс и в итоге подняться в 93 кг, чтобы проверить себя там. И я уверен, что стану чемпионом. Я достаточно большой для этого дивизиона и уверен, что смогу стать чемпионом и там», — сказал дю Плесси в интервью The Sias du Plessis Show.

Пояс в среднем весе он потерял в бою с Хамзатом Чимаевым на UFC 319. В июле дю Плесси вернулся и по решению за пять раундов победил бывшего чемпиона UFC Камару Усмана. По словам бойца, чтобы уложиться в лимит среднего веса, он сбрасывает примерно 20 кг.