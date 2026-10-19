Стивенсон объявил об уходе из Zuffa Boxing и создании собственной промоутерской компании

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBO и The Ring в первом полусреднем весе американец Шакур Стивенсон официально объявил об уходе из промоутерской компании Zuffa Boxing и создании собственной промоутерской компании.

«Я работал как проклятый, сохранял концентрацию, восемь недель был в лагере, готовясь к боям, которые мне обещали, но они так и не состоялись. Такова реальность, это боксёрский бизнес. Я ни на кого не злюсь, однако я попросил освободить меня от контракта с Zuffa Boxing, и в выходные моя просьба была удовлетворена.

Официально я свободный агент, теперь я беру свою карьеру в свои руки, основываю собственную промоутерскую компанию и готов работать с другими промоутерами, которые серьёзно относятся к моей карьере. Я хочу самые большие бои в 135 или 140 фунтах, где я владею титулом», — приводит слова Стивенсона The Ring Magazine.