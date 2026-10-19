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Анкалаев заявил, что ему интересен бой с дю Плесси в полутяжёлом весе

Анкалаев заявил, что ему интересен бой с дю Плесси в полутяжёлом весе
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев рассказал, что ему было бы интересно провести поединок с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси, который хочет подняться из среднего веса в полутяжёлый.

— Ты сказал про дю Плесси, что есть возможность, что он поднимется в вашу весовую категорию и ты будешь его оппонентом. Как тебе вообще такой вариант? Как он тебе? Нравится, импонирует как соперник? Что бы ты мог в нём выделить?
— Он бился в тяжёлых боях. У него есть характер. Это хороший бой для меня, мне самому интересно. Но мы понимаем, что не всем бойцам из категории до 84 кг легко даётся переход в полутяжёлый вес. Хотя некоторым удаётся адаптироваться без особых проблем — всё зависит от того, с кем их сводят. Например, [Роберт] Уиттакер поднялся и выиграл один бой. Сейчас [Пауло] Коста поднялся и победил Азамата [Мурзаканова]. Они выигрывают по одному бою и думают, что там всё легко.

Я думаю, самое интересное в нашем дивизионе только начинается. Сейчас все поднимаются, никто не хочет гонять вес. Все уже возмужавшие, окрепшие, прошедшие через серьёзные испытания. Поэтому, я думаю, самое интересное в нашем дивизионе только-только начинается», — заявил Анкалаев в интервью для BOSTANOV MMA.

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