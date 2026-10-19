«Просто дайте мне Колби». Бо Никал заявил, что Ковингтон избегает поединка с ним

Боец UFC и RAF Бо Никал высказался о ситуации вокруг возможного поединка с Колби Ковингтоном. По словам Никала, он был готов согнать вес до 185 фунтов (83,9 кг), но Ковингтон всё равно отказался от схватки.

«Не думаю, что он когда-нибудь согласится бороться со мной. Мне кажется, мне постоянно обещают этот поединок: мол, проведи ещё несколько схваток, выступи ещё — и тогда получишь возможность побороться с ним. Но, по-моему, суть в том, что это просто пиар-ход. Он знает, что я с ним сделаю.

Проблема в том, что он чемпион кроссовер-дивизиона в весе до 86,2 кг, верно? Я предлагал провести схватку в этой весовой категории, но он отказался. Я даже сказал, что могу согнать вес до 83,9 кг. Мне всё равно. Я готов изнурить себя сгонкой веса и уложиться в 83,9 кг, лишь бы побороться с ним. Но я всё равно думаю, что он не хочет этого поединка.

При этом он чемпион дивизиона и первый номер рейтинга лучших борцов вне зависимости от весовой категории. Так почему он не хочет соревноваться со мной? Почему я не могу побороться за этот титул как полноценный кроссовер-атлет? Всё ведь очевидно: я выступаю в UFC и параллельно занимаюсь борьбой. Я кроссовер-атлет. Так почему мне не дают титульный поединок в категории до 86,2 кг? Не понимаю.

Единственное, что меня раздражает в RAF, — они не заставляют Колби бороться со мной. У них свои мотивы и причины, я это понимаю. Но мне кажется, нужно просто назначить ему схватку со мной. Вот и всё.

Они спрашивают: «А что будет, если ты станешь чемпионом?» Я отвечаю: «Буду бороться с кем угодно, кого вы предложите». Мне всё равно. Единственные борцы, от поединков с которыми я отказывался, — те, с кем схватка не представляла для меня интереса. Я говорил, что это неинтересный поединок, который не стоит моего времени. Дайте мне соперника, который занимается тем же, что и я.

Однако, если честно, всё сводится к Колби. Я постоянно спрашиваю: почему я не могу просто выйти против этого парня и сломать ему шею? Просто дайте мне Колби. Я его разобью и уничтожу, а потом буду бороться с кем угодно в категории до 86,2 кг за титул кроссовер-дивизиона. Меня никто не победит, поэтому мне всё равно, кто будет следующим», — сказал Никал в шоу журналиста Ариэля Хельвани.