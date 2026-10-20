«Он создаёт нарратив в своей голове, чтобы мотивировать себя». Бо Никал — о Пайфере

Американский боец UFC Бо Никал прокомментировал недавние высказывания Джо Пайфера в свой адрес, предположив, что тот создаёт конфликт на пустом месте ради дополнительной мотивации.

«Я общался с Джо довольно много раз. Испытываю к нему определённое уважение и считаю его крепким бойцом. Он многое может предложить, у него отличная история. Действительно не знаю, что именно я сказал, что его так задело, но, думаю, возможно, ему нужно создать нарратив в своей голове, чтобы мотивировать себя на бой», — приводит слова Никала Ариэль Хельвани в социальной сети Х.

У Никала в профессиональном рекорде девять побед, из которых восемь были одержаны досрочно, и одно поражение. Бо дебютировал в качестве профи в 2021 году, а в UFC американский атлет начал выступать с 2023 года. Никал также является трёхкратным победителем студенческого чемпионата США по борьбе (NCAA Division I) с рекордом в 120 побед при трёх поражениях.