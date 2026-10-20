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Пётр Ян: готов защищать пояс против любого бойца дивизиона

Пётр Ян: готов защищать пояс против любого бойца дивизиона
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Чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян в интервью Ариэлю Хельвани заявил, что готов защищать пояс против любого соперника, которого предложит организация. 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби ему предстоит третий очный бой с экс-чемпионом грузином Мерабом Двалишвили — этот поединок станет соглавным событием турнира.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Я как чемпион считаю, что буду драться с любым бойцом, которого мне предоставит организация. То же самое было и с Мерабом. Я не выбирал. Кого организация предоставит в качестве соперника, с тем я и готов защищать пояс. С любым [бойцом]», — сказал Ян.

Петру Яну 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. В 2020 году стал чемпионом в легчайшем весе, в 2025-м – двукратным чемпионом.

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