Пётр Ян объяснил, почему UFC могла не продлить контракт с непобеждённым Фаридом Башаратом

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о ситуации с непобеждённым бойцом Фаридом Башаратом, с которым организация не стала продлевать контракт. Россиянин заявил, что для этого могли быть определённые причины.

«Я считаю, что, если с тобой не продлили контракт, значит, твои поединки не нравятся ни организации, ни зрителям. Я, честно, не знаю, не видел, не слышал этого бойца. Но считаю, что, если с тобой не продлили контракт, значит, есть на это определённые причины. Что касается меня, да, со мной продлевали контракт. Я дерусь, стараюсь драться сердцем, показывать шоу. Поэтому я здесь», — сказал Ян в шоу журналиста Ариэля Хельвани.