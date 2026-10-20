15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян объяснил, почему UFC могла не продлить контракт с непобеждённым Фаридом Башаратом

Пётр Ян объяснил, почему UFC могла не продлить контракт с непобеждённым Фаридом Башаратом
Комментарии

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о ситуации с непобеждённым бойцом Фаридом Башаратом, с которым организация не стала продлевать контракт. Россиянин заявил, что для этого могли быть определённые причины.

«Я считаю, что, если с тобой не продлили контракт, значит, твои поединки не нравятся ни организации, ни зрителям. Я, честно, не знаю, не видел, не слышал этого бойца. Но считаю, что, если с тобой не продлили контракт, значит, есть на это определённые причины. Что касается меня, да, со мной продлевали контракт. Я дерусь, стараюсь драться сердцем, показывать шоу. Поэтому я здесь», — сказал Ян в шоу журналиста Ариэля Хельвани.

Читать далее:
Пётр Ян: готов защищать пояс против любого бойца дивизиона
Комментарии