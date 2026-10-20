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Пётр Ян рассказал, какую победу хочет одержать над Двалишвили на UFC 333

Пётр Ян рассказал, какую победу хочет одержать над Двалишвили на UFC 333
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Чемпион UFC в легчайшем дивизионе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о своём плане на бой с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333, который пройдёт в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«На турнире UFC 333 в Абу-Даби я хочу одержать яркую и убедительную победу, чтобы ни у судей, ни у зрителей не осталось никаких вопросов относительно моей истории противостояния с Мерабом», — приводит слова Яна BJ Penn.

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333.

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