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Андрей Орловский поделился ожиданиями от боя Волкановски – Евлоев

Андрей Орловский поделился ожиданиями от боя Волкановски – Евлоев
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Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский высказался о предстоящем поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Во-первых, Мовсар — пахарь. 100%, будет тяжёлый бой, но надеюсь, Мовсар сможет что-то противопоставить Волкановски. Точно будет интересный бой, я с удовольствием буду смотреть. Будем надеяться, что Мовсар выиграет», — сказал Андрей Орловский в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию турнира UFC 333.

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