Андрей Орловский поделился ожиданиями от боя Волкановски – Евлоев

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский высказался о предстоящем поединке за титул в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Александром Волкановски и россиянином Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Во-первых, Мовсар — пахарь. 100%, будет тяжёлый бой, но надеюсь, Мовсар сможет что-то противопоставить Волкановски. Точно будет интересный бой, я с удовольствием буду смотреть. Будем надеяться, что Мовсар выиграет», — сказал Андрей Орловский в социальных сетях.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию турнира UFC 333.