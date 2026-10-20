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Шон О’Мэлли назвал возможную ошибку Двалишвили перед третьим боем с Яном

Шон О’Мэлли назвал возможную ошибку Двалишвили перед третьим боем с Яном
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Бывший чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли считает, что грузин Мераб Двалишвили мог допустить ошибку, прилетев в Абу-Даби, ОАЭ, на третий бой с россиянином Петром Яном за неделю до выступления.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Кажется, он прилетел за шесть дней до боя? Шесть дней! Когда мы дрались с Петром Яном, мы приземлились за три недели перед боем. Слава богу, мы сделали это, потому что смена часовых поясов была отстойной», — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Ян — Двалишвили состоится 24 октября. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 333.

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