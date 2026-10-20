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«Вопрос не закрыт». Анкалаев заявил, что Перейра обязан провести с ним третий бой

«Вопрос не закрыт». Анкалаев заявил, что Перейра обязан провести с ним третий бой
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Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о возможном третьем поединке с бывшим обладателем титулов в двух весовых категориях бразильцем Алексом Перейрой.

«Перейра, может, подумал, что он вопрос закрыл и поднялся. У него со мной вопрос не закрыт, по идее. Там получилось, что… лаки-панч, можно назвать. И он выиграл меня так. Полагаю, они понимали, у меня какая травма, и так бросаться на меня… Думаю, не было бы ни одного бойца, который вот так бросался, если бы он не знал, что я травмирован», — сказал Анкалаев в интервью YouTube-каналу BOSTANOV MMA.

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