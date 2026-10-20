Бетербиев ответил Бенавидесу, по ошибке сказавшему, что россиянину 45 лет

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев ответил непобеждённому чемпиону в трёх весовых категориях американцу Дэвиду Бенавидесу.

Напомним, ранее в интервью Бенавидес, обсуждая возможность поединка с Бетербиевым, сказал, россиянину 45 лет.

«Надеюсь, никто не испугался моей 45-летней формы», — сказал Бетербиев в социальных сетях, опубликовав видео из тренажёрного зала.

Артуру Бетербиеву 41 год. Россиянин, чемпион мира среди любителей, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году, в 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2019-м – объединённым чемпионом, в 2024-м – абсолютным чемпионом.