Бо Никал: я единственный в MMA, кто мог бы конкурировать с борцами. Махачев? Его бы убили

Американский боец UFC Бо Никал высказался об уровне борьбы ведущих спортсменов смешанных единоборств.

«Что будет с лучшими грэпплерами MMA, если они встретятся с борцами? Я скажу. Их уничтожат. Единственный боец MMA, который действительно может соревноваться с настоящими борцами, это я. Ислам [Махачев]? Нет, его бы убили.

Назовите одного из лучших грэпплеров в 77 кг, который недавно выступил в RAF. Шон Брэди. Его уничтожили. И Джордан Барроуз даже не тренировался», — сказал Никал в подкасте The Ariel Helwani Show.

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