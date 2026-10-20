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Бо Никал: я единственный в MMA, кто мог бы конкурировать с борцами. Махачев? Его бы убили

Бо Никал: я единственный в MMA, кто мог бы конкурировать с борцами. Махачев? Его бы убили
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Американский боец UFC Бо Никал высказался об уровне борьбы ведущих спортсменов смешанных единоборств.

«Что будет с лучшими грэпплерами MMA, если они встретятся с борцами? Я скажу. Их уничтожат. Единственный боец MMA, который действительно может соревноваться с настоящими борцами, это я. Ислам [Махачев]? Нет, его бы убили.

Назовите одного из лучших грэпплеров в 77 кг, который недавно выступил в RAF. Шон Брэди. Его уничтожили. И Джордан Барроуз даже не тренировался», — сказал Никал в подкасте The Ariel Helwani Show.

Ранее Александр Волкановски ответил, оценивает ли Евлоева выше Махачева перед боем на UFC 333.

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