Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев: когда бой, дата и время боя, где смотреть

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333. В предварительном карде российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Никита Крылов встретится с соотечественником Абдул-Рахманом Яхьяевым, представляющим Турцию.

Прямую трансляцию события проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Время начала предварительного карда – 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.