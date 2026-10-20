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Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев: когда бой, дата и время боя, где смотреть

Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев: когда бой, дата и время боя, где смотреть
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24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333. В предварительном карде российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Никита Крылов встретится с соотечественником Абдул-Рахманом Яхьяевым, представляющим Турцию.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Абдул-Рахман Яхьяев
24 октября 2026, суббота. 20:15 МСК
Никита Крылов
Не началось
Абдул-Рахман Яхьяев

Прямую трансляцию события проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. Время начала предварительного карда – 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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