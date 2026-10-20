Азамат Мурзаканов — Доминик Рейес: когда бой, дата и время боя, где смотреть

24 октября в Абу-Даби, ОАЭ, состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 333. В предварительном карде российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов встретится с бывшим претендентом на титул американцем Домиником Рейесом.

Прямую трансляцию события проведут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец». Также просмотр будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Время начала предварительного карда – 17:00 мск.

Азамату Мурзаканову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2022 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира шесть побед и одно поражение.