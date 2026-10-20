Али Абдель-Азиз прокомментировал увольнение из UFC бойца с семью победами подряд

Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал увольнение из UFC непобеждённого британца Фарида Башарата, шедшего на серии из семи побед подряд.

«Давайте начистоту: Фарид Башарат никогда не отказывался от боя. В 2024 году он подрался с соперником, у которого был перевес 4,5 кг. Он всегда был бойцом компании и принимал любого соперника, которого ему предлагали.

Компания приняла решение не продлевать с ним контракт по какой-то причине. Бывает.

Я по-прежнему верю, что он один из лучших бойцов в мире. И верю, что он был на пути к титулу UFC и был способен побить любого из топ-15 в любой день», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).