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Али Абдель-Азиз прокомментировал увольнение из UFC бойца с семью победами подряд

Али Абдель-Азиз прокомментировал увольнение из UFC бойца с семью победами подряд
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Менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал увольнение из UFC непобеждённого британца Фарида Башарата, шедшего на серии из семи побед подряд.

«Давайте начистоту: Фарид Башарат никогда не отказывался от боя. В 2024 году он подрался с соперником, у которого был перевес 4,5 кг. Он всегда был бойцом компании и принимал любого соперника, которого ему предлагали.

Компания приняла решение не продлевать с ним контракт по какой-то причине. Бывает.
Я по-прежнему верю, что он один из лучших бойцов в мире. И верю, что он был на пути к титулу UFC и был способен побить любого из топ-15 в любой день», — написал Абдель-Азиз в социальной сети X (ранее Twitter).

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