Джейк Пол призвал UFC расторгнуть контракт с Джоном Джонсом для организации боя с Нганну

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол призвал руководство UFC расторгнуть контракт с легендарным соотечественником Джоном Джонсом для того, чтобы организовать поединок в лиге MVP с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Может ли Джон Джонс попросить об освобождении от контракта — по примеру Шакура Стивенсона, — чтобы мы наконец смогли организовать бой Фрэнсиса Нганну против Джона Джонса?

Они [руководство UFC] уже заявили, что больше никогда не будут сотрудничать с Фрэнсисом. Так отпустите же его — пусть он идёт своим путём, а мы сможем дать фанатам то, чего они хотят. Пожалуйста, заранее спасибо», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.