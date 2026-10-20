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Волкановски признал, что Евлоев должен был драться за пояс UFC ещё два года назад

Волкановски признал, что Евлоев должен был драться за пояс UFC ещё два года назад
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски признал, что непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев уже несколько лет назад заслужил право биться за титул UFC.

«Честно говоря, он заслужил его [титульный шанс] ещё год или два назад. Рад, что у него будет шанс, он этого заслуживает, но [в конечном итоге] поднимут мою руку [и я одержу победу]», — приводит слова Волкановски аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Противостояние Мовсара и Александра станет главным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

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