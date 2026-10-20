Алекс Волкановски подтвердил желание провести прощальный поединок в ММА с Джастином Гейджи

Чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) австралиец македонского происхождения Александр Волкановски рассказал, почему думает о проведении поединка с действующим обладателем титула UFC в категории до 70 кг американцем Джастином Гейджи и сделал его прощальным в карьере.

«Не так давно я даже говорил про прощальный поединок, и многие решили, что я следующий поединок точно будет прощальным. Но это не так. Хотя в то же время, если бы мне предложили что-то подобное [бой с Джастином Гейджи], то я вышел бы в октагон и сделал своё дело, добился бы того, чтобы подняли мою руку.

Я знаю, что Гейджи, на самом деле, не знает, чего хочет. Ну, может, если ты проведёшь ещё один поединок в UFC, то я могу согласиться на эту идею, а потом мы выйдем в октагон и проведём наш супербой. Затем оставим титулы и уйдём из ММА. Дивизионы же сами разберутся, пока у нас будет с ним маленький сказочный супербой. Мы уйдём в закат.

Это была бы классная история, которую никогда не сделали бы. И при этом мы не задерживали бы дивизионы. Всегда говорил, что не хочу делать это. Не думаю, что это [наш бой с Гейджи] кого-то задержит. То, что я всё ещё чемпион, задерживает нашу категорию, поскольку тут так много бойцов, которые не совсем заслуживают боя и должны ждать, кто станет следующим. Если меня не будет, то есть так много поединков, которые они могут сделать за пояс.

Вот почему я выступил с идеей о поединке с Гейджи. Мы могли бы провести супербой, а затем в то же время дать состояться всем остальным боям. Просто посчитал, что это было бы довольно круто и могло бы стать чем-то [особенным]», — приводит слова Волкановски портал MMAJunkie.