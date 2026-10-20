Пётр Ян заявил, что в трилогии с Двалишвили его будет секундировать сын

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян подтвердил, что его сын Даниил будет одним из его секундантов в предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Финальное решение в том, что Даня со мной, он здесь [в Абу-Даби], он очень рад. Какое ощущение? Он изъявил желание, кто я такой, чтобы отказывать. Пацан взрослый, занимается спортом. Думаю, для него это тоже такая хорошая работа», — сказал Ян в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.