Мовсар Евлоев заявил, что хочет прославить Ингушетию, как Хабиб популяризировал Дагестан

Непобеждённый первый номер рейтинга UFC в категории до 66 кг россиянин Мовсар Евлоев рассказал, что надеется популяризировать республику Ингушетию, в которой родился, сделав это по примеру соотечественников Хабиба Нурмагомедова и Хамзата Чимаева, которые ранее также благодаря карьерам в спорте принесли известность Дагестану и Чечне соответственно.

«Из-за Хабиба многие люди знают о Дагестане. Не так много людей знает об Ингушетии. Теперь они знают о Чечне благодаря Хамзату. Я тоже пытаюсь внести свой вклад в это дело. Лучшее место в мире для тех, кто любит горы, кто ценит природу — это Ингушетия! Самое красивое место на Земле — это Ингушетия!» — приводит слова Евлоева аккаунт FightLuck в социальной сети Х.