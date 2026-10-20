Чарльз Оливейра: смеюсь, когда говорит, что мои бои скучные. Сам бог не смог всем угодить

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра выразил усталость от критики фанатов, утверждающих, что тот проводит не зрелищные поединки, объяснив свой стиль боя желанием одержать победу, используя все свои навыки, жертвуя при этом эффектностью.

«Брат, дай сказать тебе кое-что. Сам бог не смог угодить всем, так что представь меня. Ты работаешь в этом бизнесе, так что можешь об этом судить. Если я выйду и начну размениваться ударами, то меня нокаутируют, и я останусь в дураках, поскольку мог использовать джиу-джитсу [для победы]. Если я выйду и использую джиу-джитсу, то это отстой. Хочу знать только, что написано на сайте Sherdog. Там всё прямо: победа или поражение. Вот и всё, что я хочу знать.

Честно, я смеюсь над таким. Кто-то говорит, что мои бои скучные? Извините, но нужно быть довольно глупым, чтобы сказать такое. Давайте поговорим о поясе BMF. Люди, возможно, хотят увидеть, как два парня стоят друг перед другом, выбрасывают мощные удары и избивают друг друга, чтобы выяснить, кто сможет нокаутировать другого. Конечно, такое может случиться, и это было бы круто. Но я здесь не для того, чтобы кому-то угождать. Я здесь для того, чтобы выходить, драться и побеждать.

Если бы я проиграл Гамроту, Максу [Холлоуэю] или кому-то ещё, то не было бы никаких сомнений: я бы не зарабатывал те деньги, которые зарабатываю, и меня бы даже не было в UFC. Этот промоушен — это место, где нужно постоянно появляться и творить историю, делать великие вещи, чтобы двигаться вперёд. Нельзя просто быть там и ничего не делать. Честно, мне плевать на это. Мы не сможем угодить всем, понимаешь?» — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.