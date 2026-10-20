«Заберите его куда-нибудь». Чарльз Оливейра раскрыл, что готов отказаться от пояса BMF

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра рассказал, что готов отказаться от пояса BMF, поскольку не хочет подстраиваться под ожидания фанатов, проводя зрелищные поединки.

«Многие говорили: «Если бы Чарльз был агрессивнее, возможно, он получил бы такой же бой, как Макс с Конором». А Конор вообще согласился бы драться со мной? Так что буду предельно честен. Любой, кто боец или спортсмен, знает, что никто в дивизионе не сделал с Максом того, что я с ним сделал. Никто. Я безумно уважаю Макса, но любой, кто смотрел бой, видел, что я сделал Холлоуэем — и в стойке, и в партере. Мои лучшие удары руками попадали, мои лучшие удары ногами попадали, и каждый тейкдаун, который я пытался провести, доводил до конца. Мой контроль в партере был 100%. Они скажут: «Ах, но бой за пояс BMF — это про то, чтобы выйти и избивать друг друга». Тогда, честно говоря, брат, вот пояс. Заберите его куда-нибудь. Этот пояс не для меня.

Я боец MMA, разносторонний боец — умею работать и в стойке, и в партере. И иду на бой с Диего абсолютно без давления. Просто выйду, чтобы показать лучшую версию Чарльза, чем та, что была в поединке с Гамротом, лучше, чем та, что была в бою с Максом [Холлоуэем], и так далее. Я стремлюсь приносить каждый раз в клетку такого бойца, который более разносторонен во всех аспектах. Мы не будем боксировать, мы не будем драться по правилам муай-тай, мы не будем бороться или заниматься джиу-джитсу. Мы будем сражаться по правилам MMA. Что такое MMA? Это смесь боевых искусств», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.