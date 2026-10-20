«Я здесь, чтобы творить историю». Чарльз Оливейра — о противостоянии с Диего Лопесом

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, а ныне обладатель титула BMF бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт предстоящего поединка против двукратного претендента на пояс UFC в категории до 66 кг соотечественника Диего Лопеса. Их противостояние состоится на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе 12 декабря.

«Конечно, я подхожу к этому не с мыслью: «Давай остановимся и обменяемся ударами, чтобы посмотреть, кто первым упадёт». Нет, я здесь, чтобы драться и творить историю. Я не глуп. У нас огромная команда, которая изучает Диего со всех сторон, чтобы мы могли составить план на бой. У Диего есть джиу-джитсу, есть борьба, есть агрессивная стойка, и он может нокаутировать людей. Диего способен на многие вещи. Но я определённо не беспокоюсь о том, что может сделать Диего. Сосредоточен на том, что могу привнести в бой», — приводит слова Оливейры портал MMA Fighting.