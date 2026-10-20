«Пётр всегда был неуважительным. Но 24 октября он будет скромным». Двалишвили — о Яне

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили рассказал, что более его не волнуют провокационные высказывания действующего обладателя титула UFC в категории до 61 кг россиянина Петра Яна, как было раньше, в преддверии трилогии. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

«Сейчас я очень хорошо знаю Петра Яна. Это хороший боец, но он просто такой, какой есть. Пётр всегда был неуважительным. Он говорит дерьмо, и меня это больше не беспокоит. Думаю, я вырос как человек, как боец, [и] вы меня знаете, я просто уважительный парень. Но даже я иногда устраиваю драму в соцсетях, люди говорят дерьмо обо мне без причины. Я просто боец, а не политик.

Но я вырос, думаю, за эти годы. То, что Ян говорит дерьмо обо мне, больше меня не беспокоит, и самое важное — мне нужно сделать вес, а затем появиться 24 октября и выполнить свою работу, а потом я отвечу в бою на его вопросы. Выйду победителем, и тогда он будет скромным. Да, я хочу просто этого. Он может говорить, насмехаться надо мной, но это меня больше не беспокоит», — приводит слова Двалишвили портал MMA Fighting.