Майк Мэлотт вошёл в топ-10 рейтинга UFC в полусреднем весе после яркой победы над Бакли

Канадский боец UFC, выступающий в весовой категории до 77 кг, Майк Мэлотт вошёл в топ-10 лучших бойцов UFC в полусреднем весе после того, как одержал впечатляющую победу нокаутом в поединке с представителем США Хоакином Бакли. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Теперь канадский боец занимает восьмое место в рейтинге UFC. Также отметим, что Хоакин Бакли, в свою очередь, опустился на четыре строчки, заняв 12-е место. При этом бывший чемпион UFC в категории до 77 кг нигериец Камару Усман поднялся на 11-ю строчку, однако он не принимал участия в минувшем турнире UFC Fight Night 291.

Топ-15 лучших бойцов UFC в полусреднем весе на 20 октября.

Чемпиона UFC – Ислам Махачев

1. Карлос Пратес.

2. Иэн Гэрри.

3. Майкл Моралес

4. Джек Делла Маддалена.

5. Шон Брэди.

6. Габриэль Бонфим.

7. Белал Мухаммад.

8. Майк Мэлотт.

9. Урош Медич.

10. Леон Эдвардс.

11. Камару Усман.

12. Хоакин Бакли.

13. Ярослав Амосов.

14. Кевин Холланд.

15. Даниэль Родригес.