«Не уверен, что Ризван может драться со мной без допинга». Волков — о поединке с Куниевым

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков выразил уверенность в том, что при прочих равных у соотечественника Ризвана Куниева нет шансов его победить. Их противостояние состоится на турнире UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Не хочу говорить одно и то же перед каждым поединком, но Ризван очень похож на многих моих [предыдущих] соперников. Чего я от него жду: возможно, он попытается разбить меня в стойке, но потом точно попробует войти в клинч или перевести меня в партер. Ничего другого от него не жду. У него не так много средств, чтобы удивить меня. У меня больше технических навыков. Всего, чего Ризван добился, — и я не хочу говорить о нём плохо, уважаю его как человека, поскольку знаком с ним, — после того как пришёл в наш зал и я был с ним на спаррингах, он согласился на поединок со мной, так что я должен раскрыть некоторую правду, которую вижу. Мы понимаем, что его исключили из PFL за использование стероидов, запрещённых препаратов, так что это был его успех. Не уверен, что Ризван может драться со мной без этого, поэтому я не волнуюсь», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

Куниев был отстранён на один год Атлетической комиссией ш