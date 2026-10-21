«Один раз уже сломал эту машину. Снова буду механиком». Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался насчёт грядущего поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили, выразив уверенность в своей победе. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«По поводу пяти страниц геймплана [о чём я на днях рассказывал]. Конечно, мы шутим, так в целом, конечно же, у нас есть план, была работа в лагере, и есть задача, которую нужно выполнить в поединке. Безусловно, задача Мераба будет в том, что он станет пытаться, конечно же, бороться, так как понял, что в стойке у него большие проблемы. Поэтому постарается, конечно, смешивать — бить, угрожать проходами и так далее. Но мы к этому готовы. Я один раз уже сломал эту машину. Буду механиком снова», — приводит слова Яна аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.