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«Один раз уже сломал эту машину. Снова буду механиком». Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили

«Один раз уже сломал эту машину. Снова буду механиком». Пётр Ян — о трилогии с Двалишвили
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян высказался насчёт грядущего поединка с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили, выразив уверенность в своей победе. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«По поводу пяти страниц геймплана [о чём я на днях рассказывал]. Конечно, мы шутим, так в целом, конечно же, у нас есть план, была работа в лагере, и есть задача, которую нужно выполнить в поединке. Безусловно, задача Мераба будет в том, что он станет пытаться, конечно же, бороться, так как понял, что в стойке у него большие проблемы. Поэтому постарается, конечно, смешивать — бить, угрожать проходами и так далее. Но мы к этому готовы. Я один раз уже сломал эту машину. Буду механиком снова», — приводит слова Яна аккаунт Full Send MMA в социальной сети Х.

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