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«Снесёт его». Экс-чемпион UFC Орловский дал категоричный прогноз на бой Павлович — Перейра

«Снесёт его». Экс-чемпион UFC Орловский дал категоричный прогноз на бой Павлович — Перейра
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46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский поделился мнением относительно предстоящего поединка между россиянином Сергеем Павловичем (20-3) и бразильцем Алексом Перейрой (13-4), который станет соглавным событием турнира UFC 335. Ивент состоится 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«Серёга однозначно снесёт Перейру. И я думаю, что это будет достаточно лёгкий бой для него. Серёга и в скорости превосходит, и в силе, и, думаю, одержит победу нокаутом, даже в первом раунде. Так что, давай, Серёга, будем болеть!» — сказал Орловский во время общения с фанатами в социальных сетях.

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