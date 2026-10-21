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Шон О'Мэлли раскрыл, почему надеется на победу Петра Яна в трилогии с Мерабом Двалишвили

Шон О'Мэлли раскрыл, почему надеется на победу Петра Яна в трилогии с Мерабом Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, почему надеется на победу действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна в грядущем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Пит — не шутка. Он, чёрт возьми, не шутка. Ян один из самых устрашающих парней в UFC. На 100%. Я надеюсь на его победу. Хочу, чтобы он выиграл. И чувствую что-то вроде такого: «Ух! Ладно, мы снова дерёмся с Петром. Пять раундов». Это нервное ощущение, которое испытываешь, когда предстоит такой большой чёртов бой против такого убийцы, такого страшного парня, — не знаю, как это описать. Это… мы реально снова идём на войну с этим ублюдком.

Пётр защищает свой пояс, и, если он победит, мы получим реванш с ним. Я следующий, чёрт возьми. Заявляю об этом. Не знаю, что ещё, чёрт возьми [можно сделать]. Сонг Ядонг против Петра? Ян его побил. Марио определённо в обойме, но мне просто кажет