Шон О'Мэлли раскрыл, почему надеется на победу Петра Яна в трилогии с Мерабом Двалишвили

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли рассказал, почему надеется на победу действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна в грядущем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

«Пит — не шутка. Он, чёрт возьми, не шутка. Ян один из самых устрашающих парней в UFC. На 100%. Я надеюсь на его победу. Хочу, чтобы он выиграл. И чувствую что-то вроде такого: «Ух! Ладно, мы снова дерёмся с Петром. Пять раундов». Это нервное ощущение, которое испытываешь, когда предстоит такой большой чёртов бой против такого убийцы, такого страшного парня, — не знаю, как это описать. Это… мы реально снова идём на войну с этим ублюдком.

Пётр защищает свой пояс, и, если он победит, мы получим реванш с ним. Я следующий, чёрт возьми. Заявляю об этом. Не знаю, что ещё, чёрт возьми [можно сделать]. Сонг Ядонг против Петра? Ян его побил. Марио определённо в обойме, но мне просто кажет