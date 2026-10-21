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«Звучит плохо». О'Мэлли объяснил, почему опасается за Петра Яна в трилогии с Двалишвили

«Звучит плохо». О'Мэлли объяснил, почему опасается за Петра Яна в трилогии с Двалишвили
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли раскрыл, почему сомневается в том, что действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян одержит доминирующую победу в грядущем поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили

«Если предположить, что операция была в январе, то третий бой с Мерабом он проводит девять месяцев спустя… Бро, у меня была не такая серьёзная операция, мне делали операцию на суставной губе, и я дрался с Мерабом через семь месяцев. Это моё самое большое сожаление за всю карьеру. Я был далеко не на том уровне, где нужно было быть, а он Мераб шёл сверхуверенным в себе. Так что это может быть плохо для Петра. Если он выходит туда — на такие операции нужно четыре-пять месяцев, чтобы тело реально восстановилось… Это действительно меняет мои мысли об этом поединке. Мне казалось, что Пётр выйдет и будет доминировать, но то, что он сделал операцию н