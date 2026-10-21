Пётр Ян заселился в официальный отель UFC в Абу-Даби

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заселился в официальный отель турнира в Абу-Даби перед грядущим поединком с экс-чемпионом в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Ранее Двалишвили заявил, что учёл ошибки из предыдущего поединка и готов к бою. По его словам, он будет гораздо собраннее и знает, что может победить Яна.

Фото: Бойцовский клуб «Архангел Михаил»

Напомним, первый поединок бойцов прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.