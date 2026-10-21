15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Евлоева рассказал о секретном приёме, который боец готовит к бою с Волкановски

Тренер Евлоева рассказал о секретном приёме, который боец готовит к бою с Волкановски
Комментарии

Тренер по грэпплингу и джиу-джитсу Илез Хашагульгов рассказал, какие приёмы готовит непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев к титульному бою с Александром Волкановски. Поединок возглавит UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Никакого секрета, у него очень хорошо получается «кимура». Думаю, он будет делать на неё основной акцент. У него есть три коронных приёма. Первый — «ручной треугольник», второй — «кимура», как я уже сказал, а третий — удушающий приём, который мы больше всего отрабатывали. Его я раскрывать не буду. Думаю, именно его он будет пробовать чаще всего», — сказал Хашагульгов в видео для канала adam zubayraev.

Читать далее: