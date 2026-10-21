Тренер Евлоева рассказал о секретном приёме, который боец готовит к бою с Волкановски

Тренер по грэпплингу и джиу-джитсу Илез Хашагульгов рассказал, какие приёмы готовит непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев к титульному бою с Александром Волкановски. Поединок возглавит UFC 333 в Абу-Даби 24 октября.

«Никакого секрета, у него очень хорошо получается «кимура». Думаю, он будет делать на неё основной акцент. У него есть три коронных приёма. Первый — «ручной треугольник», второй — «кимура», как я уже сказал, а третий — удушающий приём, который мы больше всего отрабатывали. Его я раскрывать не буду. Думаю, именно его он будет пробовать чаще всего», — сказал Хашагульгов в видео для канала adam zubayraev.