Сын Петра Яна отреагировал на то, что будет секундантом отца в бою с Двалишвили

Старший сын действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна Даниил прокомментировал тот факт, что будет секундантом отца в чемпионском поединке против американо-грузинского атлета Мераба Двалишвили.

— Ты рад?

— Да!

— Носить воду и слушать Кайрата?

— Ну, это тоже да. Но Кайрата поважнее слушать, — сказал Ян-младший в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.

Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Даниил родился в 2016 году. У Петра также есть и второй сын — Константин, который родился 22 июня 2020 года.