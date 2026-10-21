Сын Петра Яна отреагировал на то, что будет секундантом отца в бою с Двалишвили
Старший сын действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна Даниил прокомментировал тот факт, что будет секундантом отца в чемпионском поединке против американо-грузинского атлета Мераба Двалишвили.
— Ты рад?
— Да!
— Носить воду и слушать Кайрата?
— Ну, это тоже да. Но Кайрата поважнее слушать, — сказал Ян-младший в интервью на YouTube-канале MMA TEAM Gorilla Fighting.
Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.
Даниил родился в 2016 году. У Петра также есть и второй сын — Константин, который родился 22 июня 2020 года.
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