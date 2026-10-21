Менеджер Махачева оценил информацию, что Ислам подерётся с Пратесом в январе

Ризван Магомедов, являющийся менеджером 35-летнего чемпиона в полусреднем весе UFC Ислама Махачева, прокомментировал сообщения о поединке россиянина с Карлосом Пратесом в Торонто в январе.

— Сейчас многие пишут, что у Ислама состоится бой в Торонто в январе с Пратесом. Насколько это близко к реальности?

— Пока не близко к реальности. Это всё просто на уровне слухов и разговоров.

— Даже переговоры не ведутся по этому бою?

— Переговоры ведутся. Но чтоб утверждать, что он будет драться в такое-то число и с таким-то соперником — это далеко от реальности, — сказал Магомедов на YouTube-канале «Ушатайка».