15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Менеджер Махачева оценил информацию, что Ислам подерётся с Пратесом в январе

Менеджер Махачева оценил информацию, что Ислам подерётся с Пратесом в январе
Комментарии

Ризван Магомедов, являющийся менеджером 35-летнего чемпиона в полусреднем весе UFC Ислама Махачева, прокомментировал сообщения о поединке россиянина с Карлосом Пратесом в Торонто в январе.

— Сейчас многие пишут, что у Ислама состоится бой в Торонто в январе с Пратесом. Насколько это близко к реальности?
— Пока не близко к реальности. Это всё просто на уровне слухов и разговоров.

— Даже переговоры не ведутся по этому бою?
— Переговоры ведутся. Но чтоб утверждать, что он будет драться в такое-то число и с таким-то соперником — это далеко от реальности, — сказал Магомедов на YouTube-канале «Ушатайка».

Может быть интересно:
Махачева зовут в RAF даже олимпийцы. Почему чемпион не хочет бороться?
Махачева зовут в RAF даже олимпийцы. Почему чемпион не хочет бороться?