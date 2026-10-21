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Под какую песню выходит Александр Волкановски

Под какую песню выходит Александр Волкановски
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В субботу, 24 октября, на стадионе «Этихад-Арена», Абу-Даби (ОАЭ), 38-летний чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски будет защищать чемпионство в поединке с непобеждённым 32-летним россиянином Мовсаром Евлоевым.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

Александр Волкановски выходит на свои бои в UFC под песню Down Under австралийской рок-группы Men at Work. Официального анонса о том, что планируются изменения в аудиодорожке, на данный момент не публиковали.

На данный момент Волкановски идёт на серии из двух побед после того, как завоевал вакантное чемпионство дивизиона, которое оставил испано-грузинский атлет Илия Топурия.

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