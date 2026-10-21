Волков: Хокиту дали титульный шанс на волне популярности, других у него не будет

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков высказался о титульном шансе американца Джоша Хокита и заявил, что тот получил его на волне популярности, а лёгких соперников в дивизионе у него нет.

«Ну, бывает. Решения бывают разными. Приходится искать в этом смысл, все находят свои. Вы хотите узнать мои первые эмоции? Я такой: «It so crazy (Это просто сумасшествие. — Прим. «Чемпионата»)». Но потом — ну, окей. Вот мои эмоции. Нравится, видимо, публике, что есть такой американский боец. Но я, скорее всего, думаю, что там есть другие какие-то подводные камни. Плюс мы же знаем, что русскоговорящие фанаты не могут сейчас оплачивать трансляции, они не входят в рынок UFC. Русских чемпионов много, может, поэтому они пытаются подтасовать… У Хокита как будто шанса такого уже не будет.

Вот теоретически в бою Хокит — [Сергей] Павлович кто фаворит? Ну, явно Павлович ему будку набьёт. Ну, [Алекс] Перейра вообще залётный пассажир, 0:1 в тяжёлом весе, а он уже находится в рейтинге. Кого не возьмёшь — Хокиту будет с ним тяжело. Даже вот [Ризвана] Куниева возьмите, у Хокита с ним боя лёгкого не будет. Ему просто дали шанс прямо сейчас. Мол, ты там где-то что-то пошутил, тебя в Белый дом поставили. Пока он на слуху, на этой волне, его подкидывают, других шансов у него не будет. Он просто отличается от остальных, поэтому ему дали шанс», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».

Хокит сойдётся в поединке за титул с французом Сирилем Ганом 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США).