Шамиль Абдулаев назвал условие, при котором Евлоев победит Волкановски

Действующий боец АСА, тренер академии единоборств Alania Athletic Шамиль Абдулаев поделился прогнозом на бой Александра Волкановски и Мовсара Евлоева, который 24 октября возглавит турнир UFC 333 в Абу-Даби.

«Волкановски очень разносторонний боец, с характером. Он чемпион, давно на этом уровне. А Евлоев только делает шаг к этой ступени, поэтому, возможно, ментально ему будет тяжело справиться с Волкановски и вообще с переходом на этот уровень. Единственное их отличие в этом, что в нашем спорте немаловажно, но по уровню я их считаю равными бойцами. Но правильный ментальный подход — это 40% от победы. Если Евлоев с этим справится, то победит. Если нет, то, думаю, Волкановски», — сказал Абдулаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.