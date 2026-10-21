«Чуть не обосрался, конечно». Волков с иронией отреагировал на выпад Куниева перед боем

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянин Александр Волков отреагировал на выпад со стороны Ризвана Куниева на медиадне.

– Не, ну это хорошо, что он так жёстко отреагировал. Классно, наоборот, как бы в этом же и есть цель.

– Он сказал, что вы всей командой мандражируете.

– Если он так считает, это, ну, скажем так, хорошо, наоборот. Ну, мандражируем, конечно. Надеюсь, они тоже немножко мандражируют. Я как бы на это тоже рассчитываю. Конечно, мандражируем, он же большой парень вообще-то, как бы сильный, конечно, мандражируем. Они ещё и ходят толпой все, как команда Хабиба, но они там все тяжеловесы, ну как-то небезопасно. Я даже в другой отель переехал, чтобы себя чувствовать в безопасности немножко.

– То есть когда ты их увидел, то ты…

– Да я когда их увидел, чуть не обосрался. Конечно, — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».