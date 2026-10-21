Александр Волков рассказал, что перестал быть верующим человеком

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал о своих взглядах на религию и поиске истины.

«Сейчас я уже не верующий человек. Вообще. Это глубокий вопрос, если ты хочешь поговорить, это прям надо посидеть. Если коротко ответить — в своей жизни очень много этапов разных провёл в поиске истины, религиозной и ещё какой-то. Достаточно образован в теологии человека, много чего знаю. В разных религиях, в том числе в православии. Я достаточно много литературы духовной прочитал. И в своём поиске я глубоко копал и пришёл к такому заключению — что если что-то есть, то это что-то вроде Бога Спинозы, а не того, что может заключаться в религиях.

Не хочу, чтобы это вырезали отдельно, я уважительно отношусь к религиям, потому что я знаю хорошо материал. Если человек в это верит, то это действительно работает. В этом мире такое может быть. С научной точки зрения у нас у каждого в голове свой мир. У каждого воспроизводится своя картинка. Мне не ответить на это с лёту. Я очень уважаю религии и ни в коем случае их не недооцениваю и никого не хочу переубеждать. Поэтому и не говорю об этом, я не хочу, чтобы кто-то последовал моему примеру. Это неправильно.

Это был долгий процесс, я постоянно в поиске, я очень дотошный человек. Я постоянно читаю духовную, теологическую литературу, научную, смотрю, что говорят современные учёные. Я очень увлекаюсь философией, и философы ещё 2000 лет на все эти вещи дали ответы. И, честно говоря, это особенно не изменилось», — сказал Волков на YouTube-канале «Ушатайка».