Волкановски объяснил, почему решил перенести визит к Махачеву в Дагестан

38-летний чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Александр Волкановски заявил, что посетит Дагестан после завершения карьеры.

«В общем, я полечу в Дагестан. Уже после завершения карьеры. Потому что я хотел прилететь на два-три дня, а Ислам такой: «Не, не, не, минимум две-три недели». На два-три года не смогу. Но две-три недели – нормально. И мы сделаем это. Я хотел бы, чтобы мы поехали на охоту на лошадях, поймали оленя и приготовили лакский хинкал.

Мы приготовим его из оленины, которую сами поймаем. Звучит здорово, 100% мы это сделаем. Вообще я бы хотел навестить всех своих оппонентов. Точно так же и с Мовсаром, когда-нибудь потом, после поединка, я бы хотел что-нибудь сделать с ним. Со всеми ребятами, обязательно. Но больше всего хочу, конечно, с Исламом. Он сказал мне: «Поедем в дагестанские горы, охотиться на лошадях». Вот это контент, вау!» — сказал Волкановски в видео UFC Eurasia.