Фото: актуальная форма Александра Волкова и Ризвана Куниева перед поединком на UFC 333

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала фотографии с актуальной формой второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова и его соотечественника Ризвана Куниева перед очной встречей двух атлетов.

Фото: UFC

Фото: UFC

Волков подерётся с Куниевым на турнире UFC 333 24 октября в главном карде.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.

Ризвану Куниеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.