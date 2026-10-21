15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: актуальная форма Александра Волкова и Ризвана Куниева перед поединком на UFC 333

Фото: актуальная форма Александра Волкова и Ризвана Куниева перед поединком на UFC 333
Комментарии

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала фотографии с актуальной формой второго номера рейтинга UFC в тяжёлом весе россиянина Александра Волкова и его соотечественника Ризвана Куниева перед очной встречей двух атлетов.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волков — Ризван Куниев
24 октября 2026, суббота. 22:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Ризван Куниев

Фото: UFC

Фото: UFC

Волков подерётся с Куниевым на турнире UFC 333 24 октября в главном карде.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.

Ризвану Куниеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2025 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и одно поражение.

Материалы по теме
«Чуть не обосрался, конечно». Волков с иронией отреагировал на выпад Куниева перед боем
Материалы по теме
Пётр Ян защищает пояс на UFC 333! И готовится закрыть трилогию с Двалишвили. LIVE
Live
Пётр Ян защищает пояс на UFC 333! И готовится закрыть трилогию с Двалишвили. LIVE