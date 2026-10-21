Актуальная форма Петра Яна и Мераба Двалишвили перед поединком на UFC 333

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала фотографии с актуальной формой действующего обладателя титула UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна, а также экс-чемпиона в категории до 61 кг грузина Мераба Двалишвили перед их поединком на турнире UFC 333.

Фото: UFC

Фото: UFC

Ян и Двалишвили встретятся 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) в третий раз в карьере. Их противостояние станет соглавным событием турнира.

Первый поединок бойцов прошёл в 2023 году и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей. В декабре 2025 года Ян взял реванш, победил грузинского соперника и завоевал чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.